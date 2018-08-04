بالصور.. اتساع نطاق أكبر حريق غابات في كاليفورنيا الأمريكية

واصل رجال الإطفاء في كاليفورنيا الأمريكية اليوم السبت، جهودهم وعملياتهم من أجل إخماد حرائق الغابات المستعرة التي أخذت بالاتساع نتيجة نشاط الرياح العاصفة.

وقالت السلطات الأمريكية، إن الحرائق أجبرت ما يقرب من 16 ألف شخص على ترك منازلهم، فيما دمر أكثر من مئة مبنى ما تسبب في إغلاق متنزه ضخم بالولاية.

وبدورها، أوضحت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا، أن الحريق في منطقة مندوسينو التي تقع على بعد نحو 145 كيلومترًا إلى الشمال من سان فرانسيسكو، اتسع ليغطي نحو 201471 فدانًا اليوم السبت، بعد أن اتسعت رقعته بأكثر من 25 في المئة عن ما كان عليه أمس الجمعة، وبذلك فإن حريق مندوسينو الآن يعد أكبر حريق في الولاية، إذ وصلت رقعته إلى أكثر من ثلثي مساحة لوس أنجليس.

وفي المقابل اتسعت مساحة الحريق ليصبح أكبر من حريق (كار فاير) الذي يشتعل على بعد نحو 160 كيلومترًا إلى الشمال الشرقي، والذي أودى بحياة ستة أشخاص على الأقل ودمر أكثر من 1500 منزل وشركة ومنشأة أخرى.

وأشارت الإدارة، إلى أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على 41 في المئة من هذا الحريق، في حين بدأت السلطات تسمح لبعض السكان الذين جرى إجلاؤهم بالعودة إلى منازلهم.

ويعتبر موسم حرائق الغابات في كاليفورنيا هذا العام أكثر تدميرًا عما حدث في الأعوام السابقة، إذ أتت الحرائق على نحو 290 ألف فدان من الغابات، أي أكثر من ضعف المتوسط المسجل في نفس الفترة خلال خمس سنوات.