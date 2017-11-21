السعودية تعلن عن أول حالة وفاة بسبب الأمطار في مدينة جدة

سجلت السعودية أول حالة وفاة في مدينة جدة بانهيار منزل بسبب الأمطار الغزيرة، التي شهدتها المدينة الساحلية ومدن أخرى في البلاد مع ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء.

وأعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، عن ورود بلاغ لعمليات “911” في مكة المكرمة عن انهيار جزء من منزل بسبب الأمطار في جدة، نتج عنه وفاة شخص وإنقاذ ثلاثة أشخاص آخرين.

وغرقت كثير من شوارع المدينة وأحيائها بمياه الأمطار الغزيرة، في حين جرت سيول متوسطة الشدة في بعض الطرقات، وسط مخاوف السكان بتكرار مأساة العام 2009، عندما قتلت سيول عنيفة أكثر من مئة شخص.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، عددًا من المحتجزين وسيارات غمرتها السيول، بينما ينتشر أفراد الدفاع المدني والمتطوعون لمساعدة المحتاجين في المدينة، التي تفتقد لشبكة تصريف للمياه.

وحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية في السعودية، ستستمر الأمطار حتى صباح غد الأربعاء، حيث أعلنت سابقًا أن محافظة جدة وعسفان وخليص وبحرة، تمتد إلى مكة المكرمة والطائف، ستشهد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول، وتُصحب بنشاط في الرياح السطحية.