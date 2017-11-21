شاهد.. الأمطار تغرق مدينة جدة السعودية

تعرضت محافظة جدة في المملكة العربية السعودية إلى سيول وفيضانات إثر هطول أمطار غزيرة، تركزت على الأجزاء الشمالية والغربية منها.

وبدأت الأمطار بالهطول مع الساعات الأولى ليوم الثلاثاء، فيما لا تزال تتواصل بغزارة على المحافظة والقرى والمراكز التابعة لها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي من مواطني وسكان جدة مقاطع فيديو توثق حالة الطقس والسيول التي اجتاحت المدينة، وسط قلق بالغ من تكرار سيناريو كوارث السيول.

انا كل شي افهمه بدنيا بس كيف افياش كهربا تخر مويه ???????????????? #جده_الان pic.twitter.com/XCMAxBS19F — اورقيت (@alabad111) November 21, 2017

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية في المملكة، ستستمر الأمطار حتى صباح غد الأربعاء، حيث أعلنت سابقًا أن محافظة جدة وعسفان وخليص وبحرة تمتد إلى مكة المكرمة والطائف ستشهد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول، وتُصحب بنشاط في الرياح السطحية.