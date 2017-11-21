شاهد.. الأمطار تغرق مدينة جدة السعودية

تعرضت محافظة جدة في المملكة العربية السعودية إلى سيول وفيضانات إثر هطول أمطار غزيرة، تركزت على الأجزاء الشمالية والغربية منها.
وبدأت الأمطار بالهطول مع الساعات الأولى ليوم الثلاثاء، فيما لا تزال تتواصل بغزارة على المحافظة والقرى والمراكز التابعة لها.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي من مواطني وسكان جدة مقاطع فيديو توثق حالة الطقس والسيول التي اجتاحت المدينة، وسط قلق بالغ من تكرار سيناريو كوارث السيول.
انا كل شي افهمه بدنيا بس كيف افياش كهربا تخر مويه ???????????????? #جده_الان pic.twitter.com/XCMAxBS19F
— اورقيت (@alabad111) November 21, 2017
وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية في المملكة، ستستمر الأمطار حتى صباح غد الأربعاء، حيث أعلنت سابقًا أن محافظة جدة وعسفان وخليص وبحرة تمتد إلى مكة المكرمة والطائف ستشهد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول، وتُصحب بنشاط في الرياح السطحية.
والله وضعهم مزري الله يكون بعونهم ????#جده_الان pic.twitter.com/RP4Q18gRfu
— طارق التميمي (@xTariq_) November 21, 2017
غرق شوارع جدة.. pic.twitter.com/UXhwb8zfy4
— عبدالمجيد عبدالله .. (@abdulmajeed_cx) November 21, 2017
اللهم اجعلها امطار خير وبركه #جده_الان pic.twitter.com/WCiEtWcApL
— نمر تويتر (@T_I_G_E_R_1) November 21, 2017
#جده_الان pic.twitter.com/ihScDBt7zu
— beautiful (@Beautiful2o2) November 21, 2017
#جده_الان pic.twitter.com/fOEcRwWcHD
— Jeedoo (@Jeedoo76713614) November 21, 2017
أين دور إدارة الأزمات والمخاطر في مثل هذه الأوقات
على الأقل اقفال الطرق والأنفاق حتى لا تكون الكارثة أكبر .
محتجزون في أحد أنفاق الكباري
#جده_الان pic.twitter.com/8SA9CPXcYP
— جمعان الشمراني (@jaman_sv) November 21, 2017
#جدة_الآن #جده_الان #امطار_جدة pic.twitter.com/lI8BINC3cD
— afafbahattab (@afafbahattab) November 21, 2017