بالفيديو.. رجل أمن سعودي ينقذ مواطنًا حاصرته السيول داخل مركبته في مدينة جدة

انتشرت مقاطع فيديو مختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء تُظهر السيول والفيضانات والأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، من بينها المقطع الذي أظهر بطولة رجل أمن وهو ينقذ مواطنًا وسيارته من الغرق.

وتداول النشطاء عبرمواقع التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو التي توثّق مواقف أظهرت لحظات وُصفت بالشجاعة، حيث أظهر مقطع فيديو يوثّق لحظة شجاعة لأحد رجال الأمن السعودي عندما قام بإنقاذ أحد المواطنين بعد أن حاصرته السيول .

ويُظهر الفيديو قيام رجل الأمن باستخدام سيارة الشرطة التي كان يقودها لدفع مركبة المواطن لإخراجه من داخل أحد الأنفاق التي غمرتها الفيضانات، وتسببت بمحاصرة المواطن داخل مركبته .