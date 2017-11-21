بالفيديو.. فتاة سعودية تركب الأمواج في شوارع مدينة جدة التي غمرتها السيول

قررت فتاة سعودية استغلال السيول التي اجتاحت شوارع مدينة جدة اليوم الثلاثاء، وممارسة هواية ركوب الأمواج التي تتقنها بشكل جيد، كما ظهر في مقطع الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو الشابة التي ترتدي الزي السعودي التقليدي “العباءة والنقاب”، وهي تمارس هوايتها بينما تقوم بسحبها سيارة في أحد شوارع المدينة التي غرقت بمياه الأمطار.

وتداول مدونون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو بشكل كبير، ونشر بعضهم مقاطع أخرى لشبان مارسوا نفس الهواية في المدينة الساحلية.

وخلفت الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة سيولًا جارفة في بعض الأحياء، وسط استنفار من فرق الدفاع المدني لإنقاذ المحتجزين.

وشهدت المدينة سيولاً كارثية عام 2009 خلفت أكثر من مئة قتيل، وتحاول الجهات المسؤولة منذ ذلك التاريخ إيجاد حلول ناجحة لتكرار السيول كل عام، دون أن تحقق مبتغاها لحد الآن.