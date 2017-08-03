تفيكك شبكة لتهريب الإيرانيين إلى بريطانيا عبر هذه الدولة

تمكنت الشرطة الأوروبية (يوروبول) اليوم الخميس، من تفكيك شبكة دولية لتهريب الإيرانيين إلى المملكة المتحدة عبر جوازات إسبانية مزورة في مدينة ملقا جنوب إسبانيا.

وقالت (يوروبول) في بيان لها، إن الشرطة الأوروبية والإسبانية وبالتعاون مع الشرطة البريطانية، نجحت في تفكيك شبكة لتهريب الإيرانيين عبر الرحلات الجوية التجارية.

وأضاف البيان، أن الشبكة استخدمت إسبانيا كبلد عبور إلى المملكة المتحدة، موضحة أن كل مهاجر كان يدفع للشبكة نحو 25 ألف يورو (29 ألف دولار أمريكي) مقابل وثيقة السفر والنقل والإقامة.

وأوضح، أن الشرطة الإسبانية ألقت القبض على 101 شخص منهم 14 عضوا في الشبكة و42 متهما ببيع وثائق السفر باسعار تتراوح بين 500 يورو (592 دولارا) وثلاثة آلاف يورو (3554 دولارا).

وبينت يوروبول، أنه تم إيقاف 44 شخصا من الجنسية الإيرانية في مطارات أوروبية مختلفة لحملهم جوازات إسبانية مزورة.

وكانت الشرطة الإسبانية، بدأت التحقيق في قضية تهريب الإيرانيين قبل عام، بعد القبض على عدد من الإيرانيين بجوازات سفر إسبانية مزورة.