بسبب حقيبة ثمينة.. نادل جزائري “يُدوّخ” الصحافة والشرطة بإسبانيا

لفت نادل جزائري مقيم بإسبانيا منذ 15 عامًا أنظار الرأي العام والصحافة المحلية التي أثنت عليه ووصفته بالرجل الشهم والنزيه، لأنه فاجأ الشرطة الإسبانية بتسليمها حقيبة مجهولة باهظة الثمن.

وعثر الجزائري، الهواري سعديني، قبل أيام على حقيبة بها 77 ألف يورو، حين كان عائدًا من عمله من مطعم كباب إلى شقته.

ولم يتردد النادل في التوجه إلى أقرب مركز أمني للإبلاغ عن الحقيبة وتسليمها للشرطة، إذ تبين أنها ملك لسيدة رومانية تعمل بوكالة محلية للعقارات.

وحين سُئل “الهواري” عن الدوافع التي منعته من أخذ الحقيبة بما فيها حين عثر عليها بمدخل عمارته، أجاب “أنا جزائري مسلم ربّاني والداي ألاّ آخذ ما ليس لي وقد كنت أفكّر بوضعية صاحب الكيس الذي قد يُجنُّ إن لم يجد أمواله المفقودة”.

وقال نائب الجالية الجزائرية بالمهجر نور الدين بلمداح في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، إن سلوك مواطنه مشرّف للجزائر والعرب والمسلمين جميعًا، مبرزًا أنّ هذه الأخلاق الحميدة تدحض الأحكام المسبقة والأفكار الجاهزة التي يطلقها المتطرفون على العرب والمسلمين.

وشدد بلمداح أنه سيطلب من القنصلية الجزائرية العامة ببرشلونة تخصيص “محفل تكريميٍ يليق بشهامة الهواري سعديني”، داعيًا الرعايا الجزائريين إلى الحذو حذو مواطنهم الذي أضحى حديث الإعلام الرسمي والمستقل بإسبانيا.