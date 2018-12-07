مصور دنماركي يثير الغضب بعد تصويره فيديو إباحيًا فوق الهرم بمصر

نشر مصور دنماركي مقطع فيديو إباحيًا مع صديقته وهما يتسلقان أعلى هرم خوفو بالجيزة، عبر حساباته في “إنستغرام ويوتيوب”؛ ما أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو لحظة صعود المصور الدنماركي للهرم مع صديقته، في وقت متأخر من الليل، بحسب ما تظهره أضواء المباني، وفي نهاية الفيديو تظهر الفتاة وهي تخلع ملابسها.

وعلق المصور على المقطع قائلًا: إنه “في أواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، تسلقت أنا وصديقتي هرم خوفو الأكبر في الجيزة، وخوفًا من رصدنا من قبل الحراس، لم أصور رحلة الصعود التي استغرقت عدة ساعات، والتي تسللنا خلالها إلى قمة الهرم”.

وشارك نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، وسادت حالة من السخط الشديد بين المصريين وعلماء الآثار، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وفي أول تعليق من وزارة الآثار المصرية، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، إن الوزارة سوف تفحص الفيديو؛ للتأكد من مدى صحته.

وبين وزيري في تصريح صحفي، أن الوزارة ستفتح تحقيقًا عاجلًا؛ للكشف عن حقيقة هذه المشاهد، التي وصفها بغير الأخلاقية.

يذكر أن هذه لم تكن الواقعة الأولى لتصوير فيلم إباحي في الأهرامات، حيث ظهر فيلم إباحي داخل حرم منطقة آثار الهرم منذ 3 سنوات لممثلة أجنبية؛ وهو الأمر الذي أحدث ضجة وحالة من الجدل في المجتمع المصري وقتها.