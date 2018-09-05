الآثار المصرية تعلن الكشف عن مقبرة صخرية بالجيزة (صور)

أعلنت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة اللشت، في محافظة الجيزة، عن اكتشاف مقبرة صخرية على بعد 300 متر تقريبًا من شمال شرق هرم الملك سنوسرت الأول.

وقال عادل عكاشة، مدير الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة، في بيان، إن “المقبرة محفورة في الحافة الصخرية للجبل وتتكون من جزأين: الجزء الأول عبارة عن فناء مفتوح يؤدي إلى ممر ذي سقف مقبي، ومازالت عليه بعض الكتابات الهيروغليفية، ويؤدي إلى صالة مستعرضة توجد في الناحية الغربية لها مقصورة صغيرة مزينة ببقايا نقوش”.

وتابع: “الجزء الثاني للمقبرة عبارة عن بئر دفن توجد بالفناء المفتوح أمام المقبرة، ومساحتها 100سم * 80سم، وعلى عمق حوالي 3 أمتار، ويوجد في الجهة الغربية لها من الداخل ممر يؤدي إلى حجرة الدفن الأولى، وهي حجرة غير منقوشة توجد بجوار الجدار الشمالي، لها تابوت من الحجر الجيري فارغ، وفي الجدار الجنوبي للحجرة يوجد مدخل لحجرة أخرى تحتوي على تابوت فارغ من الحجر الجيري غير منقوش وله شكل فريد ومميز، فمن الداخل فيه تشكيلات هندسية غير واضح الهدف منها”.

وفيما يمثل القطاع الأثري صلب السياحة في مصر، فإن القاهرة تعول على قطاع السياحة في توفير نحو 20% من العملة الصعبة سنويًا، فيما يقدر حجم الاستثمارات في القطاع بنحو 68 مليار جنيه (9.5 مليار دولار)، حسب بيانات وزارة السياحة.