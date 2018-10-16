مصر.. ضبط 121 قطعة أثرية في مسكن أجنبي (صور)

أعلنت أجهزة الأمن في مصر اليوم الثلاثاء، ضبط 121 قطعة أثرية داخل مسكن شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية.

وأشارت وزارة الداخلية المصرية في بيان، إلى أنّ الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، حصلت على معلومات تفيد بقيام شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، بإخفاء مقتنيات وقطع أثرية بمنزله في منطقة الزمالك وسط القاهرة.

ووضعت أجهزة الأمن خطة أمنية لضبط المتهم والقطع الأثرية، إذ جرى استهداف مسكنه بمشاركة لجنة من الجهات المعنية، وتم ضبط 121 قطعة أثرية مختلفة الأشكال، تعود إلى الحضارة المصرية في عصور مختلفة.

من جانبها قررت النيابة العامة تشكيل لجنة فنية من خبراء الآثار لفحص المضبوطات، وإعداد تقرير فني حول القطع، وحجز المتهم لحين ورود تحريات مباحث شرطة السياحة والآثار.