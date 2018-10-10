السعودية تطلق 44 بعثة دولية للتنقيب عن الآثار بالمملكة‎

أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن إطلاق 44 بعثة سعودية دولية مشتركة في مختلف مناطق المملكة، في موسم التنقيب الأثري للعام الحالي.

وتوسَّعت الهيئة أخيرًا في أعمال المسح والتنقيب لتأخذ في شكلها ومضمونها منحى آخر أكثر شمولية ومنهجية ولتشمل مواقع أكثر، خاصة أن المملكة تزخر بآلاف المواقع الأثرية التي تشكل قيمة تاريخية وحضارية كبيرة، وفق “واس”.

وأشارت الوكالة السعودية إلى أن أعمال المسح والتنقيب الأثري جاءت بطرق علمية حديثة، وبمشاركة بعثات دولية من جامعات ومراكز بحثية متخصصة في الآثار بالإضافة إلى فرق سعودية في 20 موقعًا.

كما تواصل بعثات سعودية أثرية العمل في 6 مواقع أثرية من جامعات الملك سعود، وحائل، وجازان، وكلية الشرق العربي للدراسات العليا، في إطار تعاون الهيئة مع الجامعات الحكومية والكليات الأهلية السعودية، إضافة إلى تنفيذ الهيئة عددًا من مشاريع المسح والتنقيب الأثري في مناطق مختلفة من المملكة في 16 موقعًا.

وتستهدف جميع هذه الأعمال مواقع أثرية مختلفة تمتد في تاريخها لأكثر من مليون سنة من عصور ما قبل التاريخ إلى العصور الإسلامية (القرن العاشر الهجري)، ‏ضمن خطط تستمر لعدة مواسم.