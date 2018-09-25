رجل يرمي زوجته من شرفة الطابق الرابع في البرازيل (فيديو)

تخلص زوج برازيلي غاضب من زوجته، بطريقة شنيعة، حيث ألقى بها متعمدًا مع سبق الإصرار من الدور الرابع.

وعرض مقطع فيديو، اللحظات الأخيرة المروعة لسيدة يُقال إنها قُتلت على يد زوجها في البرازيل.

وتظهر في الفيديو السيدة تاتيان سبيتزنر، وهي تحاول الفرار من زوجها لويس مانفيلر، وهو يطاردها في مرآب سيارات، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقالت الشرطة، إن الزوجة دخلت في مصعد، حيث أخذ زوجها يضربها باللكمات والركلات قبل أن يخنقها حتى الموت، ويرمي بجثتها من شرفة الطابق الرابع.

وقال ممثلو الادعاء، إن اللقطات الصادمة تُظهر فيما بعد زوجها، دكتور في تخصص البيولوجيا، ويبلغ من العمر 32 عامًا، وهو ينقل جثة زوجته الهامدة من المصعد، وينظف آثار الدماء من على الجدران.

ويزعم مانفيلر المحتجز حاليًا بانتظار المحاكمة، أن زوجته قفزت لإنهاء حياتها بعد مشاجرة بينهما، لكن خبراء الطب الشرعي خلصوا يوم الخميس، إلى أنها توفيت خنقًا.

وتشير تقديرات خبراء الطب الشرعي، إلى أن السيدة سبيتزر، تعرضت لنهاية عنيفة، وخُنقت حتى الموت، بينما كانت تحاول يائسة الدفاع عن نفسها.

ووجد المحققون بصمات يدي زوجها على حنجرتها، وكسر في مقدمة الرقبة.

كما عانت الزوجة التي كانت تعمل محامية، من كسور متعددة في بقية جسدها، بما يتوافق مع سقوطها من ارتفاع 40 قدمًا على رصيف خرساني.

وقال خبراء، إن الزوجة كانت ميتة بالفعل قبل أن ترتطم بالأرض.

وأوضح خبراء الطب الشرعي، أن الاختبارات تشير أيضًا إلى وجود مستويات كبيرة من الكحول في دم الضحية “مما يشير إلى أنها كانت ضعيفة تمامًا”.