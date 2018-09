رجل يرمي زوجته من شرفة الطابق الرابع في البرازيل (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews . . رجل يرمي زوجته من شرفة الطابق الرابع #إرم_نيوز #لايكات #لايك #نشر#تفاعل #أخبار #منوعات #جريمة #جرائم #رجل #زوجة #غرائب #عجائب