الظاهرة البرازيلي رونالدو يعد بالمشاركة في تدريبات فريق بلد الوليد

تعهد الظاهرة البرازيلية رونالدو دي ليما، لاعب فريق ريال مدريد السابق، بالمشاركة في تدريبات فريق بلد الوليد بعد شراء معظم أسهم الفريق الإسباني الذي أصبح رئيسًا له بعد امتلاك نسبة 51% من أسهم الفريق.

وقال رونالدو في تصريحات نقلتها صحيفة “ذا صن” البريطانية: “لا يمكنني أن ألعب وأنا في هذا الحجم، سوف أبدأ بالتدرب لكي أتمتع بلياقة بدنية أفضل ومن ثم سوف أنضم للتدريبات رفقة اللاعبين والمساهمة بصورة بسيطة في الجوانب الفنية بالاتفاق مع المدير الفني”.

رونالدو لعب لصالح العديد من الأندية الأوروبية العريقة مثل العملاق الكتالوني برشلونة وفريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد، بالإضافة إلى قطبي مدينة ميلانو الإيطالية، وعاد النجم البرازيلي للساحة الرياضية من جديد بعد استثمار مبلغ 27 مليون جنيه إسترليني لشراء النسبة الأكبر من أسهم فريق بلد الوليد.

يُذكر أن فريق بلد الوليد فشل في تحقيق أي فوز خلال هذا الموسم في إطار فعاليات النسخة الجديدة من بطولة الدوري الإسباني بعد أن تلقى الهزيمة في مباراتين وتعادل في ثلاثة مواجهات ليجمع ثلاثة نقاط فقط من أصل خمس عشرة نقطة يحتل بهم المركز السابع عشر مؤقتًا حتى نهاية جميع مباريات الجولة الخامسة من اللاليغا الإسبانية.