الظاهرة رونالدو يسيطر على فريق بلد الوليد الإسباني

ذكرت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية أن النجم البرازيلي الظاهرة رونالدو سيسيطر على فريق بلد الوليد العائد هذا الموسم لدوري الدرجة الأولى الإسباني.

وحسب الصحيفة فسفير ريال مدريد ونجمه السابق سيدفع 30 مليون يورو؛ ليصبح رئيسًا للفريق، وسيمكن المبلغ من دفع ديون الفريق البالغة 25 مليون يورو.

ورغم كونه سيصبح مالك أغلبية أسهم الفريق والرئيس الفعلي، لكن كارلوس سواريز الرئيس الحالي سيحتفظ بمنصبه كرئيس تنفيذي للفريق ومكلف بالتسيير اليومي للفريق.

وسيصبح الاتفاق رسميًا حسب الإذاعة في غضون أسبوعين أو ثلاثة ليعود النجم البرازيلي وأحد أساطير كرة القدم العالمية لإسبانيا من بوابة رئاسة فريق لكرة القدم بعدما لعب سابقًا للقطبين برشلونة وريال مدريد.