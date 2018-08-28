“فلاي دبي” تقيل طيارًا بسبب تعاطيه الكحول

أقالت شركة “فلاي دبي” للطيران، طيارًا؛ بعد إخضاعه لاختبار الكحول، في نيبال، جاءت نتيجته إيجابية، وذلك قبل رحلة كان من المقرر أن يقودها إلى الإمارات، الشهر الماضي.

وجاء مستوى الكحول في دم الطيار أعلى من المقبول قانونًا؛ وبالتالي لم يكن مؤهلًا لقيادة الرحلة المقررة من كاتمندو إلى دبي، في الـ 29 من يوليو/ تموز، وذلك بعدما أبدى أعضاء في الطاقم قلقهم.

وبحسب متحدثة باسم الشركة، فإن سلامة الركاب والطاقم في صدارة أولويات الشركة؛ لذا تم إنهاء خدمات الطيار، فيما لم تعلن هوية الطيار الذي خضع للفحص قبل صعوده الطائرة.

وأكدت الشركة، الشهر الماضي، أن الطيار سيواجه إجراء تأديبيًا، وأنها لا تتساهل مطلقًا مع أفراد أطقمها الذين يخرقون اللوائح، فيما يتعلق بالمشروبات الكحولية.

وكانت الرحلة قد وصلت إلى دبي متأخرة 10 ساعات و30 دقيقة عن موعدها، بعد أن قادها طاقم بديل.