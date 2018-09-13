رجل عربي ينتقم من شاب تحرش بزوجته في المغرب

اهتزَّت منطقة إقليم “إيت سدرات السهل الغربية”، التابعة لمدينة “قلعة مكونة”، جنوب المغرب، بعد تداول أنباء عن ارتكاب رجل مغربي جريمة قتل، راح ضحيتها شاب في عقده الثالث، بعد اتهامه بالتحرّش بزوجته.

واشتكت السيدة لزوجها بأنها تعرَّضت للتحرش من قبل الشاب بضع مرات؛ ما جعل الزوج يستشيط غضبًا قبل أن يتوجَّه إلى مكان إقامة الشاب، وينتظر عودته من السوق الأسبوعي للإقليم.

وفور لقاء الزوج والمتحرش، سدَّد الأول بضع طعنات في الصدر والوجه إلى ضحيته فأرداه قتيلًا قبل أن تصل قوات الأمن المغربي للمنطقة، بحسب موقع “هسبريس”.

ونقل جثمان الضحية إلى مشرحة المستشفى المحلي بقلعة مكونة، في حين تم توقيف الجاني للتحقيق معه من قبل النيابة العامة لمعرفة أسباب وملابسات الجريمة.