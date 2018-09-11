النيابة العامة السعودية تكشف عقوبة المحتالين على حليمة بولند

أكدت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر” أن تقليد خاتم أو علامة منسوبة إلى جهة عامة، أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية تعد من جرائم التزوير.

وأوضحت أن مرتكب تلك الجريمة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، وتصل للسجن 7 سنوات، وبغرامة تصل إلى 700 ألف ريال (187.000 دولار).

#النيابة_العامة

تقليد خاتماً أو علامةً منسوبة إلى #جهة_عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية :-

– تعد من #جرائم_التزوير ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تقل عن سنة، وتصل للسجن سبع سنوات، وبغرامة تصل سبعمائة ألف ريال. pic.twitter.com/3HtUUnimzo — النيابة العامة (@bip_ksa) September 11, 2018

جاء ذلك بعد إعلان شرطة الرياض أمس الاثنين عن إلقائها القبض على مواطن ومقيمَيْن في واقعة إرسال هدية إلى الإعلامية الكويتية حليمة بولند، وانتحال أحدهم شخصية مدير مكتب الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وسعى المتهمون إلى إيهام حليمة بولند بأن الهدية تحمل طابعًا رسميًا، لاستغلال ذلك لمآربهم الشخصية.

وسبق أن أثار مقطع فيديو وثقته الإعلامية الكويتية وهي تستلم علبة فخمة ممهورة باسم شركة “عبدالصمد القرشي”، وباسم الملك سلمان، ومليئة بالعطور، غضبًا واسعًا بين ناشطين، ليتبيَّن لاحقًا أن الواقعة تتعلق باحتيال من قبل 3 أشخاص.