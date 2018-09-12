مشاجرة بين صديقين سودانيين على مباراة في الدوري الأوروبي تنتهي بجريمة قتل

انتهت مباراة في الدوري الأوروبي كان يتابعها صديقان سودانيان إلى جريمة قتل، أودت بحياة أحدهما، وزجت بالآخر في السجن.

وكشف شاهد على الجريمة، تفاصيل جديدة، أمام المحكمة الجنائية في السودان، مبينًا أنّ المتهم والمجني عليه دخلا سوية إلى مقهى، وقاما بلعب الورق “كوتشينة”، وبعد فراغهما بقيا لمشاهدة مباراة في الدوري الأوروبي، وقبيل انتهائها دار بين المتهم والمجني عليه وآخرين في المقهى نقاش حول ضربة جزاء احتسبت لصالح أحد الفريقين في الدوري الذي كان الجميع يتابعه، واحتدم النقاش وتطور بين المتهم والمجني عليه إلى ملاسنات واشتباك بالأيدي، فتدخل على إثره الحاضرون وقاموا بفضه، وفق صحيفة “المجهر” المحلية.

وأضاف، أنه عقب نهاية المباراة تجدد النقاش مرة أخرى، عندما سأل المتهم عن الأهداف التي تحققت فيها، خاصة بعد أن تلقى فريق المجني عليه خسارة من الفريق الآخر، فسحب المجني عليه كرسيًا إلى جوار المتهم، وضربه على رأسه مرتين، فما كان من المتهم إلا أن سحب ساطورًا وضربه به.

وقال الشاهد أنه فور وقوع الحادثة تم إسعاف المجني عليه بنقله إلى المستشفى لكنه فارق الحياة على إثر الضربة.