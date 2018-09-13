مهرّب مخدرات خدع السلطات الأمريكية لسنوات.. وهكذا كان يهرّب الممنوعات

المصدر: ا ف ب

حُكم على مهرب مخدرات نقل عبر القطار في أرجاء الولايات المتحدة آلاف الكيلوغرامات من الهيرويين والكوكايين بالسجن 35 عامًا، حسب ما أفاد مصدر قضائي.

وكان إدغار روك (32 عامًا) يتزعم شبكة من تجار المخدرات في كاليفورنيا (غرب الولايات المتحدة)، وكان يأتي بالمخدرات من المكسيك إلى كاليفورنيا ومن ثم ينقلها إلى شيكاغو على بعد أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر مستخدمًا هيئة سكك الحديد الوطنية.

وكان شريك له يعمل في هيئة سكك الحديد يساعد في تحميل البضاعة وتجنب عمليات التدقيق على ما جاء في بيان لأجهزة المدعي العام الفدرالي في إيلينوي.

وبعد بيع المخدرات بمبالغ قد تصل إلى 150 ألف دولار كان زعيم الشبكة وشركاؤه يعودون إلى ديارهم بالطائرة.

واحتاجت السلطات إلى سنوات عدة للكشف عن الشبكة في إطار عملية سميت “الخروج عن السكة”.