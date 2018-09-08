ترامب يدعو “آبل” لتصنيع أجهزتها في الولايات المتحدة بدلًا من الصين‎

المصدر: أ ف ب

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، دعوة لمجموعة “آبل” ومقرها كاليفورنيا من أجل تصنيع أجهزتها في الولايات المتحدة بدلًا من الصين.

وبرر ترامب دعوته للشركة بأن يجنبها تداعيات الحرب التجارية الدائرة مع بكين، قائلًا عبر “تويتر” ،”إن أسعار منتجات آبل قد ترتفع بسبب الرسوم الضخمة التي قد نفرضها على الصين”.

وأضاف في تغريدته:”لكن الحل سهل”، مقترحًا على “المجموعة الأمريكية البدء ببناء مصانع جديدة اعتبارًا من اليوم”.

وتعتمد آبل بشكل كبير على الصين، حيث تصنع غالبية أجهزتها هناك ما يعني أنها قد تجد نفسها عرضة لتداعيات النزاع التجاري بين واشنطن وبكين.

وكان المدير التنفيذي لشركة ” آبل” تيم كوك، اعتبر في آب/أغسطس الماضي، أن الضرائب التي فرضها ترامب على الصين أشبه بـ”الضريبة على المستهلك”.

وفرضت الولايات المتحدة في تموز/يوليو وآب/أغسطس، رسومًا على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار في تحرك لقي ردًا مماثلًا من بكين، التي حذرت من أنها قد تفرض رسومًا إضافية على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار.

وهدّد الرئيس الأمريكي أمس الجمعة، بفرض ضرائب إضافية قريبًا على سلع صينية بقيمة مئتي مليار دولار.