متهم بتجارة المخدرات.. العثور على رئيس بلدية بالفلبين مقتولاً بالرصاص

عثر على رئيس بلدية روندا، وهي مدينة تقع وسط الفلبين، مقتولاً بالرصاص صباح اليوم الأربعاء، وذلك بعد اغتياله من قبل رجال مجهولين اقتحموا مكتبه، مسجلاً حادثة الاغتيال السادسة عشرة لمسؤول محلي.

وأعلنت الشرطة عن وفاة رونالدو ماريانو بلانكو الثالث، في الساعة السادسة والنصف من صبيحة اليوم بتوقيت غرينتش، وذلك بعد وصوله إلى مستشفى قريب في بلدة باريلي.

ولم يتم التعرف على الرجال الذين وصلوا إلى مبنى البلدية في سيارة “فان” حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي، وقاموا بفتح النار داخل مكتب بلدية روندا، حيث قيل إن “بلانكو” كان نائمًا.

وكان رئيس البلدية ضمن القائمة السوداء للمسؤولين الحكوميين المزعوم تورطهم في تجارة المخدرات، والتي سبق وأقرها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي كجزء من حملته ضد الحرب على المخدرات.

وتم تجريد “بلانكو” من سلطته في سلك الشرطة عام 2017، رغم نفيه المستمر لتورطه في تجارة المخدرات غير المشروعة.

وسبق أن قتل ابن أخت “بلانكو”، المحامي جوناه جوب أونغاب في فبراير/شباط، وذلك عقب إطلاق سراحه بعد حضوره جلسة محاكمة مع عميله كيوين إسبينوزا.

وفي يوليو/ تموز، طلبت “رابطة بلديات الفلبين”، التي تضم 68 عمدة من المدن الرئيسية في البلاد، اجتماعًا مع الرئيس للتصدي لعمليات اغتيال المسؤولين المحليين المزعوم تورطهم في ما يسمى بـ”قائمة المخدرات” التي أطلقتها الحكومة.

وأطلق الرئيس الفلبيني في عام 2016 العنان للعنف في بلاده تحت ما سماه “الحرب على المخدرات”، وعلى خلفية ذلك قُتل أكثر من 4500 مشتبه بهم في غارات الشرطة، فيما قتل أكثر من 23500 شخص في قضايا بقيت غامضة.