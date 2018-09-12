استدرجوه بفتاة.. عصابة تذبح حدثًا وتقطع جثمانه للكلاب في مصر

ألقت الجهات الأمنية في مصر القبض على 5 أشخاص لاتهامهم في واقعة ذبح حدث ( 15 عامًا) والتمثيل بجثته في أحد أحياء شرق العاصمة القاهرة من أجل سرقته.

وتشير التفاصيل إلى أن المتهمين الخمسة أقدموا على استدراج الحدث إلى منطقة النهضة شرق العاصمة، وقاموا بالتعدي عليه وتعذيبه باستخدام الأسلحة البيضاء من أجل سرقة “التوك توك” الخاص به.

واستغلت العصابة فتاة لإقناع الحدث بتوصيلها إلى منطقة النهضة في وقت متأخر من الليل ومن ثم مهاجمته من قبل أفراد العصابة والاعتداء عليه وتعريته وتمزيق وجهه وقدمه وجسده قبل أن يتم ذبحه من الرقبة، وكذلك تقطيع جثمانه وإلقاؤه للكلاب.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام الحدث بمقاومة الجناة خلال السرقة وعدم تفريطه في “التوك توك” الخاص به، الأمر الذي دفع أفراد العصابة إلى تعذيبه ومن ثم قتله بهذا الشكل الوحشي.

وقررت نيابة حوادث شمال القاهرة حبس المتهمين الخمسة 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.