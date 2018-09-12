شركة “بي.بي” تخطط لاستثمار ملياري دولار في مصر خلال 2019

قال الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي في شمال أفريقيا، هشام مكاوي، إن شركة النفط العملاقة تخطط لاستثمار ملياري دولار في مصر خلال 2019 من أجل تنمية حقولها النفطية هناك، وفق صحيفة الشروق المصرية اليوم الأربعاء.

ونسبت الصحيفة اليومية إلى مكاوي قوله، إن الشركة استثمرت “أربعة مليارات دولار (بمصر) خلال 2017 ونحو 2.5 مليار دولار في 2018 ونخطط لاستثمار ملياري دولار العام المقبل”.

وفتح اكتشاف إيني الإيطالية للحقل ظُهر عام 2015، والذي يحوي احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية الحكومة المصرية لطرح مزيد من الامتيازات على الشركات في مسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الغاز خلال العام الجاري.

وقال مكاوي للصحيفة، إن بي.بي تعمل على الإسراع “ببدء الإنتاج من المرحلة الثانية لمشروع (غاز) غرب الدلتا.. من المتوقع بدء إنتاج حقلي جيزة وفيوم قبل نهاية 2018 وحقل ريفان في 2019″، وتوقع -أيضًا- بدء الإنتاج من حقل جنوب بلطيم للغاز في النصف الثاني من 2019.