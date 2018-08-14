في سابقة هي الأولى من نوعها.. “الإنتربول” يعتقل فلسطينيًا متهمًا بالاغتصاب

ألقت منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول“، القبض على متهم بالاغتصاب في أحد المطارات الدولية، بناء على طلب من النيابة العامة في فلسطين، لوجود قضية تحقيقية لديها، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها.

وأوضح النائب العام المستشار أحمد براك، أن النيابة العامة تعمل على إعداد مذكرة الاسترداد لتسليمه إلى النيابة العامة في فلسطين، بعد هروبه، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

يذكر أن “الإنتربول” وافق على انضمام فلسطين لديه، بتصويت 74 دولة في السابع والعشرين من أيلول لعام 2017، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.