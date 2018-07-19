القبض على 8 مهربي آثار وسط بغداد

ألقت القوات العراقية ،اليوم الخميس، القبض على ثمانية تجار آثار وسط العاصمة بغداد وبحوزتهم قطع آثارية لبيعها.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن، إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على عصابة مكونة من 8 أشخاص يتاجرون بالقطع الآثارية وبحوزتهم اثنتان منها في محاولة لبيعهما.

وأضاف معن أنه تم إلقاء القبض على متهم -أيضَا- بحوزته 3 قطع أثرية حاول بيعها إلى هذه العصابة بعد أن جلبها من محافظة ذي قار.

وفي الخامس من مايو/ أيار عثرت شرطة محافظة بابل، شمالي بغداد، على 75 قطعة أثرية، بحوزة مجموعة مهربين، إذ تمثل هذه المدينة أكثر المحافظات التي تشهد عمليات تهريب آثار؛ كونها مدينة أثرية يعود تاريخها إلى 2300 قبل الميلاد.

وتوسعت عمليات تهريب الآثار العراقية بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003، وهُرّبت مئات القطع الأثرية إلى دول العالم، فيما أصدرت الأمم المتحدة قرارًا عام 2015 لإنقاذ التراث العراقي.