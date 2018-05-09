ضبط شقيقين هاجما ابن أحد العسكريين في الكويت (فيديو)

ضبطت الجهات الأمنية في الكويت شابين شقيقين من البدون (غير محددي الجنسية) فيما لا يزال هناك كويتي وآخرون جار البحث عنهم، وذلك بعد أن ظهروا في مقطع فيديو متداول يعتدون بالضرب المبرح على طالب كويتي أمام والده العسكري (وكيل ضابط).

وبحسب صحيفة “الأنباء” المحلية، كشف مصدر أمني أنه جرى تحديد هوية المتورطين في القضية وتوقيف عدد منهم على أن يحالوا بتهمة الشروع في القتل. فيما لا يزال المجني عليه يتلقى العلاج بالعناية المركزة بمستشفى “الجهراء”.

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وتقدم والد المجني عليه، وهو وكيل ضابط يعمل في إدارة الخيالة في “أكاديمية سعد العبدالله للعلوم”، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، وأبلغ بأنه سمع صوت استغاثة من ابنه مقابل منزل الأسرة في منطقة “النعيم”، حيث سارع إلى الموقع وشاهد شخصًا يعرفه وآخرين يعتدون بالضرب المبرح بأدوات حادة على ابنه.

وقال إن الجناة ولأسباب لا يعرفها أتلفوا 4 مركبات تخصه وأفراد عائلته، مقدمًا تقريرًا طبيًا لابنه الذي تعرض لكسر بالجمجمة وتم إجراء عملية جراحية له، كما قدم مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرا منزله ويحدد هوية الجناة، لافتًا إلى أن الجناة على ما يبدو كانوا في حالة غير طبيعية.

فيما ذكر أحد المعتدين في التحقيقات أن الاعتداء على الطالب كان بسبب قيامه بتحطيم زجاج مركبة تعود لأحدهما.