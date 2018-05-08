بالفيديو.. مضاربة بين عسكري كويتي وأبنائه وأشخاص آخرين

نشرت صفحة “المجلس” الرسمية على موقع التواصل “تويتر” في الكويت مقطع فيديو يوثق مضاربة بين مجموعة أشخاص أحدهم عسكري.

وظهر شخص بزي مدني بداية يعتدي على آخر بالضرب، قبل أن يظهر رجل عسكري، يحمل سوطًا ويتدخل، ثم يهرع أشخاص آخرون.

وكانت معلومات أوردها “المجلس” بأن العسكري وأبناءه اعتدوا بالضرب على طالب في منطقة العيون بالجهراء.

لكن معلومات متناقضة متداولة على مواقع التواصل، كشفت عن جانب آخر من الواقعة، حيث أوردت أن 5 أشخاص قاموا بالاعتداء على وكيل ضابط وابنه (17 عامًا)، حيث صدموا مركبته بمنطقة العيون بالجهراء، وتعرض الابن إلى كسر بالجمجمة وأجريت له عملية.

فيما أيدت معلومات أخرى الرواية الثانية، بأن الضابط العسكري كان يهم بالذهاب إلى وظيفته حين رأى مجموعة من الشباب يعتدون على ابنه فحاول منعهم، لكنهم فاجأوه بحملهم مطرقة ضربوا بها الابن.

ولم يصدر أي بيان رسمي في الواقعة إلى الآن، كما لم يُعرف إن كان المقطع المتداول حديثًا أو يعود لتاريخ قديم.