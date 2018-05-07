القضاء الكويتي يعرض قصر دسمان للبيع في المزاد العلني

بات قصر حكم تاريخي في دولة الكويت معروضاً للبيع إثر خلاف قضائي، ومطالبة أحد ورثة حاكم الكويت الأسبق أحمد الجابر بحصته الإرثية.

وأصدرت الدائرة المدنية الثانية في محكمة التمييز الكويتية حكمها النهائي بإحالة كافة عقارات الراحل أحمد الجابر الصباح لدائرة البيوع، ومن ضمنها قصر دسمان لبيعها بالمزاد العلني.

وتتلخص الواقعة في القضية التي تقدم فيها الشيخ طلال علي الجابر الصباح ضد الورثة، التي طلب في ختامها ندب خبير من خبراء وزارة العدل المختصين لحصر أموال تركة المرحوم الشيخ أحمد الجابر الصباح، وتحديد الحصة الإرثية المنقولة والعينية للطالب في التركة، وبيعها طبقاً لأحكام قانون المرافعات وبالسعر الأساس لكل عقار على حدة وتقسيم حصيلة البيع على الورثة طبقاً لنصيب كل منهم.

واستند الطاعن إلى أنه يمتلك حصة إرثية في تلك التركة، وطلب تسليمه حصته عيناً أو نقداً بصورة ودية.

وحيث أن أحكام القانون تبيح للطاعن اللجوء للقضاء لرفع دعوى بحصر أموال التركة وتحديد حصة الطاعن فيها وفرز وتجنيب حصته الإرثية في الأموال العينية إعمالاً للمواد 830، 833، 834، 835، 836 من القانون المدني، الأمر الذي حدا إلى إقامة الدعوى محل الطعن.