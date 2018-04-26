وافد بالإمارات يدفن زوجته بالمنزل ليتفرغ للثانية

عثرت شرطة الشارقة على جثة سيدة هندية مدفونة داخل أحد المنازل بمنطقة ميسلون، بعد ورود بلاغ من أخيها عن اختفائها منذ عدة أيام، فيما تشيرأصابع الاتهام إلى زوجها الذي فر عائدًا إلى بلاده.

وفي التفاصيل وفق موقع “آراء” الإخباري، فقد قدم شقيق المجني عليها بلاغًا للشرطة عن تغيب شقيقته، بعد أن كان على تواصل معها باستمرار.

وعلى إثر البلاغ، قامت الشرطة بالبحث والتحري، وتوصلت إلى أن المتهم متزوج بأخرى على زوجته، وأنه قام بتسفيرها لبلاده مؤخرًا وبصحبتها أبناؤه، بينما ظلت الضحية معه، قبل أن يسافر بمفرده عائدًا إلى بلاده.

وانتقل فريق من رجال التحريات والمباحث الجنائية لمنزل الزوج، وبالوصول للموقع، تبين وجود حفريات وعدم تسوية في أرض المنزل، وبالبحث عثر خبراء الأدلة الجنائية ومسرح الجريمة على الجثة، وتم تحويلها للمختبر الجنائي.

وقام فريق التحقيق بممارسة مهامه داخل المنزل لجمع الاستدلالات ومعاينة موقع الجريمة، وتحديد هوية الزوج، وهو في العقد الرابع من العمر، وتم التنسيق مع الجهات المعنية في الإنتربول الدولي لضبط المتهم.