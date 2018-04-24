بالصور.. والدة البنات المنحورات بمكة تكشف التفاصيل المروعة للحظات الجريمة

كشفت والدة البنات الثلاث المنحورات على يد والدهن في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية التفاصيل المروعة للحظات ارتكاب الجريمة، مضيفة أنه تعمد خداعها للانفراد ببناته دونها.

وقالت والدة البنات المنحورات، وتدعى فاطمة خليل، أن زوجها دخل على بناته صباح الأحد وأيقظهن من النوم، وحين سألته عن السبب ادّعى أن والده سيحضر إلى المنزل ويرغب في رؤيتهن، واصطحابهن بعد ذلك للغرفة المجاورة، فيما مكثت هي في غرفة البنات.

وأوضحت أنه بعد وقت انتابها قلق على بناتها فتوجهت لهن، لتفاجأ بمشهد مروع لابنتها الوسطى منحورة، وبين يدي زوجها ابنتهما الكبرى، فما كان منها إلا الصراخ وتوجهت للباب للاستغاثة، غير أنها وجدته مقفلًا، فأخذت تبحث عن المفتاح، فيما كان الأب يكمل جريمته بنحر الطفلة الصغرى.

وبحسب صحيفة “الوطن” المحلية، فإن فاطمة خليل نيجيرية الجنسية، لا تملك إقامة نظامية، كما أن البنات الثلاث المقتولات غير مسجلات في سجل الأب بالأحوال المدنية، ولا يملكن أوراقًا ثبوتية.

فيما أكدت مصادر أن جثث البنات المقتولات لا تزال في ثلاجة الموتى في المستشفى، مبينة أنه لم تصدر أي توجيهات لحد اللحظة بإخراج الجثث ودفنها، كون التحقيقات لم تنتهِ مع الجاني، وبعض أفراد الأسرة الآخرين.