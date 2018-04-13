هل تناول عيسى سانتو لاعب الشارقة المنشطات؟

أثار استبعاد المدرب عبدالعزيز العنبري مدرب نادي الشارقة الكثير من الجدل بعد استبعاد لاعبه عيسى سانتو في مباراته أمام شباب الأهلي دبي بربع نهائي كأس رئيس الدولة.

وتحدثت وسائل إعلام عن وقوع عيسى سانتوس في فحص المنشطات، وهو سبب استبعاده من المباراة.

وقال عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة: “سانتو لديه ظروف عائلية، وبعد مباراة الوحدة حصلت بعض الأمور، وكلام متداول بخصوص المنشطات، وحتى الآن لم يصل أي شيء رسمي من لجنة مكافحة المنشطات، وفضلنا استبعاده لغيابه عن التمارين وتأثره النفسي بهذا الموضوع”.

وانتهت المباراة بفوز شباب الأهلي دبي 1/0 وصعوده إلى نصف النهائي.