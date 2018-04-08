القبض على واحد من المتهمين بـ “هتك عرض” طفل مصري في الكويت

ألقى رجال المباحث الجنائية في منطقة خيطان، بالكويت، القبض على أحد الجناة الـ 6 الذين خطفوا طفلًا مصريًا (9 سنوات)، وتناوبوا على هتك عرضه قبل نحو يومين، وفق صحيفة الراي المحلية.

وأوضحت التحقيقات مع المتهم بأنه باكستاني الجنسية، حيث اعترف بضلوعه في الجريمة برفقة خمسة باكستانيين آخرين كشف عن أسمائهم للجهات الأمنية التي تواصل البحث عنهم ليصار إلى اعتقالهم.

وأحيل المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بالقضية؛ تمهيدًا لإحالتها إلى السلطات القضائية المختصة.

وقال مصدر أمني، إن “حملة التحري واسعة النطاق التي شنها رجال قسم مباحث خيطان التابع للمباحث الجنائية، أسفرت عن القبض على مجموعة من المشتبه بهم، وبإخضاعهم للتحقيق الأولي أنكروا جميعًا علاقتهم بالجريمة، ولدى تمريرهم على الطفل المجني عليه في طابور للعرض، تعرف الأخير على أحدهم، فكرر رجال المباحث العرض مرات عدة، مع تغيير ملابس المتهم، غير أن الطفل أصر على تعيينه في كل مرة”.

وأضاف المصدر أنه تم إخضاع المشتبه به للتحقيق المكثف؛ ما تمخض عن انهياره والاعتراف بالجريمة.

وكان 6 أشخاص، بملابس وملامح آسيوية، قد خطفوا الطفل بينما كان يلهو أمام ساحة البناية التي يقطنها ذويه في منطقة خيطان، حيث اغتصبوه بالتناوب، ثم تركوه.