الفنان العراقي حسام الرسام يشعل حماس الجمهور بأول حفل له بالكويت

الفنان العراقي حسام الرسام يشعل حماس الجمهور بأول حفل له بالكويت

المصدر: فريق التحرير

أشعل الفنان العراقي حسام الرسام، في أول حفل له بالكويت حماس الجمهور وسط حضور غفير بصالة التزلج في الكويت، الجمعة.

واختار الرسام بدء حفله بالانحاء للمجهور قائلا في بوست بالانستغرام: “انحني لله واشكره فالله موجود بكل مكان”.

وأعرب نشطاء كثر عن سعادتهم بالحفل.

 

ونشر الرسام جانبا من تفاعل الجمهور الكويتي.

 

وظهر مقطع فيديو نشر على “تويتر”، شابًا يرقص على وقع الأغاني التي قدمها الرسام بطريقة ملفتة لا تخلو من الطرافة، ما أثار كثيرًا من الجدل والإعجاب والتهكم، وخصوصًا أن الشاب يتميز بزيادة في الوزن.

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