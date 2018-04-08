الفنان العراقي حسام الرسام يشعل حماس الجمهور بأول حفل له بالكويت

أشعل الفنان العراقي حسام الرسام، في أول حفل له بالكويت حماس الجمهور وسط حضور غفير بصالة التزلج في الكويت، الجمعة.

واختار الرسام بدء حفله بالانحاء للمجهور قائلا في بوست بالانستغرام: “انحني لله واشكره فالله موجود بكل مكان”.

وأعرب نشطاء كثر عن سعادتهم بالحفل.

والله العظيم ان حفلة حسام الرسام اقوى حفلة حضرتها بالكويت????????????????????????????????????✌????✌???? pic.twitter.com/49SWKTDtY5 — ORYX (@RipperMaha) April 6, 2018

ونشر الرسام جانبا من تفاعل الجمهور الكويتي.

وظهر مقطع فيديو نشر على “تويتر”، شابًا يرقص على وقع الأغاني التي قدمها الرسام بطريقة ملفتة لا تخلو من الطرافة، ما أثار كثيرًا من الجدل والإعجاب والتهكم، وخصوصًا أن الشاب يتميز بزيادة في الوزن.