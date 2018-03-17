تديرها سيدة.. إغلاق 3 قنوات فضائية مصرية لبثها مواد إباحية

أغلقت مباحث المصنفات التابعة لوزارة الداخلية المصرية ، اليوم السبت، 3 قنوات فضائية مملوكة لإحدى سيدات الأعمال لبثها مواد إباحية، وعدم امتلاكها تراخيص للعمل في البلاد.

وألقت مباحث المصنفات القبض على سيدة الأعمال شيماء رجب (35 عامًا)، لإدارتها 3 قنوات فضائية، وإقامة مقرات لها في منطقة الهرم في محافظة الجيزة، بغرض بثها مواد غير قانونية، دون امتلاكها أي تراخيص للعمل.

وأوضحت مصادر أمنية، أن القوة الأمنية تحفظت على مدير تلك القنوات، وقامت بإغلاقها، وتحريز بعض المواد المجهزة للبث، بينها مباريات مشفرة، ومواد إباحية وإعلانية ضمن ملف القضية.

وبّينت المصادر أنه ستتم إحالة سيدة الأعمال، وبعض العاملين في تلك القنوات إلى النيابة العامة، للتحقيق معهم، واستكمال اللازم بشأنهم.

وشنَّت مصر خلال السنوات الماضية، حملة موسعة لضبط القنوات الفضائية غير المرخصة، والتي تبث مواد غير شرعية، كان آخرها الإعلان عن إغلاق 22 فضائية تبث مواد دون ترخيص، في كانون الثاني/يناير الماضي.

وفي نيسان/أبريل 2014، أغلقت السلطات المصرية 56 قناة فضائية تبث دون ترخيص قانوني، بينها قنوات أغانٍ، ومنوعات وبعض القنوات الدينية، كان أبرزها قناة “فلول” التي كانت تديرها الراقصة المصرية سما المصري دون ترخيص عمل.