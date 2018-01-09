حكم الإعدام بحق 13 يمنيًا ومصريًا جلبوا كميات كبيرة من الهيروين عبر البحر

قضت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق 13 متهمًا بينهم 5 يمنيين إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم في قضية تهريب كميات كبيرة من الهيروين.

وأوضحت مصادر أمنية، أن محكمة جنايات البحر الأحمر أصدرت حكمها بعد إدانة المتهمين بالتحقيقات التي أجريت في القضية.

وبيّنت المصادر أن الواقعة بدأت مع رصد قيام 5 أشقاء من مدينة سيناء، بجلب كميات كبيرة من الهيروين المخدر من اليمن عبر البحر الأحمر، لافتةً إلى أن الجهات الأمنية سارعت إلى مراقبة تحركات الخمسة لضبطهم متلبسين.

ولفتت إلى أنها انتظرت حتى قيام المتهمين الخمسة باستلام شحنة “هيروين” من مركبة يمنية تحمل 5 اشخاص، فقامت بمهاجمتهم وألقت القبض على الأشخاص العشرة، إلى جانب ثلاثة آخرين كانوا يعاونونهم على تسليم وتسلم الشحنات.

وأشارت إلى أنها ضبطت مع المتهمين سيارتين ربع نقل وهواتف محمولة وجهاز جي بي اس لتحديد المواقع، وكميات تقدر بـ113 كيلو غرامًا من مادة الهيروين.