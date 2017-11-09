توقيف هندي ارتدى واقيًا ذكريًا معبأ بالهيروين في المطار

أوقفت قوات الأمن المركزي الهندي، أمس الأربعاء، رجلاً في مطار “تشيناي” الدولي في الهند، لاكتشاف محاولته تهريب 100 غرام من الهيروين أخفاها في واقٍ ذكري كان يرتديه.

وذكر موقع International Business Times الإخباري الهندي، أن الرجل (الذي لم يُكشف عن اسمه) يعمل أمين مخزن كلية الهندسة في مدينة تشيناي الهندية، وكان في طريقه للسفر إلى سريلانكا، وأثناء خضوعه للفحص بدت منطقة الحوض لديه كبيرةً بشكل غير عادي، وعند التدقيق تبين إخفاؤه الهيروين بواقٍ ذكري كان يرتديه، وسُلّم على إثره لمصلحة الجمارك.

يُذكر أن مطار دلهي في الهند، شهد حادثة مماثلة في يوليو الماضي، ولكنها أكثر غرابة، حيث تركت سلطات المطار آنذاك في حيرة، لعثورها على حزمة مورفين تزن 1895 غرامًا، بين أطباق أطعمة المطار في الهواء، والذي اعتبرته خرقاً أمنياً للمطار.