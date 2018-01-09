محكمة مصرية تحيل أوراق 4 متهمين في قضية “خلية أوسيم” للمفتي

قضت محكمة مصرية، الثلاثاء، بإحالة أوراق 4 متهمين من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي لإعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية أوسيم”.

وقالت مصادر قانونية لـ”إرم نيوز” إن “محكمة جنايات القاهرة حددت جلسة الـ19 من شباط/ فبراير للنطق بالحكم النهائي على المتهمين بعد الحصول على رأي المفتي”.

والمتهمون المُحالون للمفتي هم: بكر محمد السيد محمد أبو جبل، وعمر محمد علي، وعمر محمود جمعة، وأحمد خالد عبدالمحسن.

ووجهت المحكمة للمتهمين تهم “تأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي، مستخدمةً في ذلك العنف والإرهاب، والمشاركة فى التظاهر والتحريض عليه بمخلفة القانون ودون الحصول على ترخيص”.

وينظر القضاء المصري منذ العام 2013 قضايا اتهام عناصر تابعين لجماعة الإخوان المسلمين بارتكاب أعمال شغب وعنف عقب فض اعتصامين مؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث أصدرت أحكامًا متفاوتة تنتراوح بين الإعدام والسجن المشدد.