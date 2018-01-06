كويتي يقتل زوجته السعودية بطلقة في الصدر

لقيت زوجة سعودية مصرعها على يد زوجها الكويتي؛ بطلقة “شوزن” نفذت إلى صدرها.

وأفادت جريدة “الراي” الكويتية، بأن أربعينيًا كويتيًا سلّم نفسه لرجال أمن مخفر الرقة بالكويت؛ بعد أن قتل زوجته السعودية، وهي من مواليد العام 1975، بواسطة طلقة شوزن نفذت إلى صدرها”.

وقال المصدر، إن مشاكل كانت كثيرة الحدوث بين الزوجين؛ نتيجة إدمان الزوج على المخدرات.

وهذه ثاني حادثة من نوعها في أقل من أسبوعين، إذ أقدم مواطن كويتي، نهاية الشهر الماضي، على قتل زوجته السعودية، البالغة من العمر 22 عامًا؛ خنقًا، في محافظة الجهراء، قبل أن يسلّم نفسه للأجهزة الأمنية.