الشرطة السعودية تتعقب “مجهولًا” اعتدى على مسؤول في جازان (صور)

أصيب مدير أحد المراكز الصحية في محافظة أبو عريش، جنوب جازان السعودية، بجروح في الرقبة وكدمات في أنحاء متفرقة من جسده، إثر قيام شخص بالاعتداء عليه أثناء مباشرة مهام عمله داخل المركز .

وقالت شرطة محافظة أبوعريش، إنها فتحت تحقيقًا لمعرفة ملابسة الحادثة، بعد أن تقدم الضحية ببلاغ معزز بتقرير طبي يوضح الإصابات التي لحقت به.

ونقلت صحيفة “سبق” المحلية، عن الضحية قوله، بأنه كان عائدًا من المسجد ليستأنف عمله بعد صلاة الظهر، وبعد دخوله المركز وجد شخصًا بانتظاره، وسأله متحققًا إن كان هو مدير المركز “خالد”، قبل أن يبادره بالهجوم مرددًا: “سأريك الرجولة”.

وأضاف المتعدى عليه، أنه أصيب بجروح ونزيف في الرقبة وكدمات متفرقة.

وقال إن الشرطة تجري تحرياتها للقبض على المعتدي الذي لاذ بالفرار من الموقع، بسيارة توصلت الشرطة إلى رقم لوحتها، وهو ما سيسهل عملية القبض عليه.