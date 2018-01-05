بالصور.. الكويت تستقبل بالورود رئيس أركان الجيش الناجي من تحطم الطائرة

عاد رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر إلى الكويت يوم الجمعة، بعد نجاته من تحطم طائرته في بنغلاديش، يوم الأحد الماضي.

واستُقبل “الخضر” بالورود بعد وصول طيارته من قِبل المسؤولين في وزارة الدفاع، وكبار الضباط وقادة الجيش الكويتي، فيما أعلن أنه سيستقبل بقية المهنئين بسلامته يوم الأحد المقبل في ديوان رئاسة الأركان.

وكانت مروحية رئيس أركان الجيش الكويتي تعرَّضت يوم الأحد الماضي لحادث أثناء هبوطها في منطقة “سيليت” في بنغلاديش، حيث حجب الضباب الكثيف رؤية الطيار ما أدى إلى احتكاك المروحية بالأشجار وهبوطها في غير الموقع المخصص لها.

وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية أنه لم يتم تسجيل سوى خسائر مادية وإصابات طفيفة لأحد المرافقين.