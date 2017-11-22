مصر.. حبس مسؤول كبير في مطار القاهرة تحرش بعاملة نظافة

أمرت النيابة العامة في مصر بحبس مسؤول كبير في مطار القاهرة الدولي، بتهمة التحرش جنسيًا بعاملة نظافة.

وقال مصدر قضائي، إن النيابة العامة قضت، اليوم الأربعاء، بحبس مدير استراحة كبار الزوار في مطار القاهرة الدولي 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما أثبتت التحريات الأولية ارتكابه جريمة التحرش جنسيًا بعاملة نظافة داخل القاعة.

وأثارت الواقعة جدلًا وغضبًا من العاملين في المطار، بعدما حاول المسؤول التحرش جنسيًا بالعاملة، التي اضطرت إلى الاستغاثة بصوت عالٍ، فتجمع العاملون والركاب، الذين اكتشفوا محاولات المسؤول التحرش بالفتاة، وجرى القبض عليه من قبل أجهزة أمن المطار وإحالته للتحقيق.