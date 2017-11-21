مصر.. طبيبة تدون سبب انتحارها بخط يدها

أقدمت طبيبة في مصر، حديثة التخرج على الانتحار شنقًا داخل غرفة النوم الخاصة بها، بعد أن دونت بخط يدها عزمها على الانتحار، ليجد والدها الورقة بجوار جثتها وسط حالة من الذهول التي انتابت الأسرة وجيرانها.

وبدأت الواقعة في محافظة الإسكندرية، ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة قدمه محرم بيك، يفيد بعثور موظف على ابنته داخل غرفتها بعد أن نفذت حكم الإعدام في نفسها داخل غرفتها.

وانتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة، وتبين أن الفتاة، حاصلة على بكالوريوس طب بشري، وقد أقدمت على الانتحار مستخدمة حبلًا لربطه في رقبتها، ثم ربطه في دولاب غرفة النوم لتتمكن من الانتحار.

وعثر رجال الأمن على ورقة مكتوبة بخط يد الفتاة تؤكد فيها أنها أرادت الانتحار بسبب ما وصفته بـ”الملل من الحياة”، وأثبتت التحريات والمعاينة الأولية عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

وقررت النيابة العامة عصر اليوم الثلاثاء إحالة الجثة إلى الطب الشرعي، لإعداد تقرير طبي خاص بها قبل التصريح بالدفن.