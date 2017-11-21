شبكات إخبارية توقف المذيع تشارلي روز بعد اتهامات بالتحرش الجنسي

أوقفت شبكات إخبارية المذيع التلفزيوني الأمريكي الشهير تشارلي روز، الاثنين، مُرجعة قرارها لتصرفه بصورة غير لائقة، وذلك بعد أن اتهمته 8 سيدات بالتحرش الجنسي.

والسيدات كن مرشحات محتملات للعمل معه أو عملن معه بالفعل، في الفترة ما بين أواخر التسعينيات و2011.

وأفادت صحيفة “واشنطن بوست” أن “روز تحرش بالسيدات، وكان يسير عاريًا في حضورهن، كما أنه كان يجري مكالمات هاتفية بذيئة”.

وتحدثت 3 من السيدات عن وقائع التحرش بصورة علنية، في حين تحدثت النساء الأخريات دون ذكر هويتهن، خوفًا من وضع روز في قطاع الإعلام.

وأصدر روز بيانًا، أعرب فيه عن”خالص اعتذاره لسلوكه المشين”، وقال، إنه يشعر بالإحراج الشديد”، مضيفًا: “لقد تصرفت ببرود في بعض الأوقات وأتقبل مسؤولية ذلك، رغم أنني لا أعتقد أن كل هذه الادعاءات دقيقة”.

وجاء رد فعل شبكتي “CBS” و”BBS” على بيان روز سريعًا، إذ كتبت الأولى على صفحتها بموقع “تويتر”: “علقت الشبكة عمل شارلي روز، بعد ورود ادعاءات عديدة بشأن تعرض موظفات بالفعل وموظفات محتملات للتحرش الجنسي”.

أما الشبكة الثانية، فعبّرت عن صدمتها بهذه الادعاءات المزعجة تمامًا”، موضحًا أنه “تم وقف برنامج روز على الفور”.