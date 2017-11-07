السلطات المصرية تصادر كميات كبيرة من لعبة اعتُبرت مسيئة للآداب العامة (صورة)

ألقت الجهات الأمنية في مصر، اليوم الثلاثاء، القبض على 41 تاجرًا، يروجون للعبة جديدة تسمى “بندول”، بعد إثارتها جدلًا واسعًا في الأوساط المصرية.

وشنت مديرية أمن الجيزة ، حملة أمنية؛ لضبط تجار اللعبة، حيث أسفرت عن ضبط 1403 قطعة منها، و41 تاجرًا أحيلوا إلى النيابة العامة؛ للتحقيق معهم في الواقعة.

وأكدت المديرية، أن “ملاحقتها لمروجي تلك اللعبة، نابع من واجباتها في الحفاظ على الآداب العامة، وحماية الأرواح، وضبط كافة مظاهر السلوك السلبي، التي تسبب استياء المواطنين”.

ولفتت إلى، أن “الحملة التي شنتها المديرية، كانت على مناطق 6 أكتوبر، ومنشأة القناطر، والدقي، وبولاق، الدكرور، والوراق”، داعية “كافة البائعين، إلى عدم ترويج تلك اللعبة، والتوقف عن بيعها، حتى لا يتعرضون للمساءلة القانونية”.