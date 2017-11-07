مصر تستهدف إضافة 700 مليون قدم مكعبة من الغاز بنهاية 2018

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الثلاثاء، إنها تستهدف إضافة ما بين 500 و700 مليون قدم مكعبة غاز يوميًا، من حقول غازات غرب الدلتا، شمالي البلاد، بحلول نهاية 2018.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الكميات المستهدف إضافتها من الغاز الطبيعي، تأتي من أعمال المرحلة الثانية من مشروع إنتاج الغاز، من حقول غرب الدلتا (تشمل حقلي: “شمال الاسكندرية” و”غرب المتوسط العميق”).

وافتتحت مصر في 10 أيار/مايو الماضي، المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الغاز، من حقول غرب الدلتا، (تشمل حقلي “تتورس” و”ليبرا”)، ووضعها على خط الإنتاج، قبل الموعد المحدد بـ8 أشهر، بمعدلات إنتاج 700 مليون قدم مكعبة يوميًا.

وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، حينها، أنه تم الإسراع في تنفيذ خطة تنمية المشروع، الذي تبلغ احتياطياته المؤكدة حوالي 5 تريليونات قدم مكعبة غاز، وحوالي 55 مليون برميل متكثفات.

وتوقع الملا ارتفاع إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي إلى 6.1 مليارات قدم مكعبة يوميًا، في منتصف العام المقبل، بعد بدء الإنتاج من حقلي: “ظهر” و”أتول” في الشمال.

وأضاف الملا، أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ارتفع من 3.8 مليار قدم مكعبة يوميًا في 2016، إلى 5.1 مليار قدم مكعبة غاز، في 2017.

وتطمح مصر، لتسريع الإنتاج من حقولها الغازية المكتشفة حديثًا، وتستهدف وقف الاستيراد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول 2019.