وفاة مخرج هوليوود الشهير نورمان جويسون

توفي عن 97 عاماً المخرج الكندي نورمان جويسون، صاحب المسيرة الزاخرة بالأعمال الهوليوودية أبرزها "إن ذي هيت أوف ذي نايت" In The Heat Of The Night و"جيزس كرايست سوبرستار" Jesus Christ Superstar.

وأشار مدير أعماله جيف ساندرسون، في بيان، إلى أنّه "توفي بسلام السبت"، لافتاً إلى أنّ مراسم تكريمه ستقام "في وقت لاحق في لوس أنجلوس وتورونتو".

وانطلقت مسيرة جويسون في المجال التلفزيوني الكندي، قبل أن يصبح أحد أكثر مخرجي الأفلام تنوّعاً في هوليوود. ونال ثلاثة ترشيحات في جوائز الأوسكار في فئة أفضل مخرج عن "ذي راشن آر كَمينغ" The Russians Are Coming عام 1966 و"ذي توماس كراون أفير" The Thomas Crown Affair عام 1968 و"فيدلر أون ذي روف" Fiddler on the Roof عام 1971.

واشتهر جويسون في الولايات المتحدة بأعماله التي تتناول قضايا اجتماعية، على غرار فيلم "إن ذي هيت أوف ذي نايت" in the heart of the night الذي نال 5 جوائز أوسكار عام 1967.