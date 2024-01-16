الملكة إليزابيث غضبت من هاري وميغان بعد إطلاق اسمها على طفلتهما

كشف الصحافي والكاتب البريطاني روبارت هاردمان في كتابه الجديد "تشارلز الثالت: ملك جديد، بلاط جديد" أن الملكة إليزابيث الثانية غضبت كثيرا بعد أن أطلق الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل اسمها على طفلتهما. .

وقال هاردمان، إن أحد الموظفين في القصر ذكر سرًا أن إليزابيث الثانية كانت "غاضبة كما لم أرها من قبل " بعد أن أعلنت عائلة ساسكس أن الملكة منحتهم مباركتها بابنتهم الصغيرة".

وفي يونيو 2021 استقبل هاري وميغان طفلتهما، واختارا لها اسم ليليبت ديانا، وليليبت هو لقب الملكة الذي يعود تاريخه إلى طفولة الملكة إليزابيث التي لم تكن قادرة على نطق اسمها بشكل صحيح.

ومن المعروف أن اسم ليليبت لم يعرفه سوى عدد قليل من الأشخاص المقربين من الملكة، أبرزهم والدها جورج السادس، والملكة أمها، وشقيقتها الراحلة مارغاريت، وزوجها الأمير فيليب، وعدد قليل فقط من الأصدقاء.