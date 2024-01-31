السلطات المغربية تعتقل دنيا بطمة

أوقفت السلطات المغربية، اليوم الأربعاء، الفنانة دنيا بطمة في مدينة الدار البيضاء، لتنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقها، في قضية ما عُرف لدى الرأي العام بـ"حمزة مون بيبي"، بحسب ما تداولته صحف مغربية محلية.

وكانت محكمة النقض قد أيدت الحكم الاستئنافي الصادر بحق الفنانة بطمة، قبل أن تلتمس الأخيرة من العاهل المغربي الملك محمد السادس العفو عنها.

وقضت محكمة في مدينة مراكش، كانون الثاني/ يناير 2021، برفع العقوبة الابتدائية الصادرة بحق المغنية المثيرة للجدل إلى سنة حبسا نافذا، وغرامة قدرها 10000 درهم.

وكانت بطمة قد أدينت إلى جانب شقيقتها وآخرين بـ"المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام، وبث وتوزيع أقوال أشخاص وصورهم من دون موافقتهم عن طريق الأنظمة المعلوماتية، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد".