جورج وسوف: "حبة صغيرة" على حبالي الصوتية منعتني من الغناء

أعلن المطرب السوري جورج وسوف أنه أجرى عملية جراحية بعد أن كشفت فحوصات وجود "حبة صغيرة" على حباله الصوتية، تسببت في منعه من الغناء.

وأوضح عبر برنامج "إي تي بالعربي" أن النتائج الصحية بعد العملية الجراحية كانت ممتازة.

وأكد أنه مستمر في الغناء وإحياء الحفلات "حتى آخر نفس"، معلقًا: "بكل تأكيد فلدي مجموعة من الارتباطات، وسأقوم بتنفيذها وسأبقي أغني ما دام هناك من يحبني، وما دام الله يعطيني النفس".

وأوضح الفنان السوري أنه يقوم بتحضير مجموعة من الأغاني، مبينًا أن واحدة من الأغاني الجديدة جاءت بعنوان "كذاب"، مشيرًا إلى أن سر النجاح يعود إلى التواضع ومحبة الناس، ومن يفتقدهما يقع في "خطأ كبير"، وفق تعبيره.