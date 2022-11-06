ياسمين صبري تعود لأحمد أبو هشيمة.. والإعلان قريبًا

وأشار المصدر إلى أن "أبو هشيمة" هو من بادر بالصلح، فيما طلبت "ياسمين" إعطاءها فرصة للتفكير في الأمر، وفي النهاية وافقت، واتفقا على عدم الإعلان في الفترة الحالية.

وعادت "ياسمين" مؤخرًا، إلى متابعة زوجها السابق ومواطنها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عبر موقعي التواصل الاجتماعي "إنستغرام" و"تويتر"، ما أثار الشكوك حول انفصالهما.

وتصدرت "ياسمين" آنذاك محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولت أنباء حول عودتهما، إلا أن الثنائي لم يعلق على هذه الأنباء بالنفي أو الإيجاب.

وانفصل الثنائي، خلال أيار/مايو الماضي، في هدوء تام بعد زواج دام عامين.

وفي أول تعليق له بعد شهر من انفصاله عنها، قال إنه "يكن لها كل الاحترام والمعزة".

وأضاف "أبو هشيمة" خلال استضافته في برنامج "تفاعلكم" المذاع عبر شاشة "العربية": "كل الاحترام والتقدير والمعزة لياسمين، ثانيًا حياتنا الشخصية مستحيل أتكلم فيها لأنها مش شخصية لي لوحدي، فيه طرف تاني فيها.. شفت تعليقات الناس.. هنعمل إيه؟ خلاص إحنا في عصر السوشيال ميديا".

وتابع: "ياسمين إنسانة محترمة، وانفصلنا بهدوء واحترام، وده الطبيعي المفروض يحصل سواء مني أو منها.. نفس الكلام إللي بيتقال في الجواز والطلاق بيتقال في كل حاجة تانية.. هرد على إيه ولا إيه مش هنقدر في السوشيال ميديا الرد على كل شيء يكتب في جزء من الثانية".